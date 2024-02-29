Пожилые получатели соцуслуг и «серебряные» волонтеры проводят активно и насыщенно дни в социальных клубах по интересам

В рамках проекта «Активное долголетие» они собрались на заседании клуба общения в Яшкульском комплексном центре социального обслуживания населения. Пенсионеры сделали красивые броши из Георгиевской ленты, вместе посмотрели видеосюжет о Республике Бурятия и Иволгинском дацане.

А мероприятие прошло за вкусно накрытым столом – кружечкой чая с выпечкой и домашним вареньем», - отметили в пресс-службе регионального минсоца.