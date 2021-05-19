18 июня, 10:05
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку
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Дисциплину естественного цикла выбрали 403 выпускника Калмыкии, английский – 243. Для проведения экзамена будут задействованы 16 пунктов, 4 из которых – на дому. Во всех аудиториях – видеокамеры.
За проведением ЕГЭ будут следить представители Министерства образования и науки, члены Государственной экзаменационной комиссии и федеральные общественные наблюдатели. Результаты по биологии станут известны не позднее 5 июля, по устному иностранному – 7 июля.