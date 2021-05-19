Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

Дисциплину естественного цикла выбрали 403 выпускника Калмыкии, английский – 243. Для проведения экзамена будут задействованы 16 пунктов, 4 из которых – на дому. Во всех аудиториях – видеокамеры.

За проведением ЕГЭ будут следить представители Министерства образования и науки, члены Государственной экзаменационной комиссии и федеральные общественные наблюдатели. Результаты по биологии станут известны не позднее 5 июля, по устному иностранному – 7 июля.