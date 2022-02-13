Сегодня – второй заключительный день Республиканской олимпиады школьников по предметам этнокультурной направленности

Школьники Калмыкии уже прошли испытания по калмыцкому языку. В них приняло участие 184 учащихся школ республики и 12 студентов ССУЗов.

А сегодня состязания проходят по 5 предметам – литературе, Тодо бичиг, героическому эпосу «Джангар», истории и культуре родного края и основам буддийской культуры. Заявлено 170 участников.

Результаты станут известны в этот же день, их опубликуют на сайте профильного ведомства и Республиканского центра детского творчества.