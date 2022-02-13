Сегодня - День воссоединения Крыма с Россией

В этом году мы отмечаем уже восьмую годовщину этого праздника. У жителей полуострова - выходной. В 2014 году Крым вернулся в родную гавань.

Праздновать годовщину воссоединения будут и в Калмыкии. В Элисте состоится праздничный концерт.

На площади Победы будeт организована красочная программа с участием Государственного театра танца «Ойраты», Ансамбля песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии, Народного Ансамбля песни и танца «Бумбин Орн», солистов Государственного хора Калмыкии, Национального и симфонического оркестров. Начало в 15 часов.