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17 февраля, 20:08
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Сегодня - Всероссийский день студенческих отрядов

Сегодня - Всероссийский день студенческих отрядов

 Его отмечают более 240 тысяч студентов колледжей и ВУЗов.

Всероссийский день студенческих отрядов – официальный праздник молодёжного движения, утверждённый Указом Президента России Владимира Путина в 2015 году. Он объединяет молодых людей из всех регионов, которые в свободное от занятий время трудятся в разных отраслях.

Педагогические студотряды помогают организовать отдых детей и подростков в оздоровительных лагерях, строительные помогают возводить здания, сельскохозяйственные – в сборе урожая. В Калмыкии общая численность бойцов студотрядов насчитывает до 400 человек.

На парадной куртке Виктории Суховой, именуемой среди студентов «бойцовкой», уже практически не осталось места для новых эмблем и значков молодежных форумов и конкурсов, в которых она принимала участие. Сухова и Лучшая вожатая в ЮФО. Итоги подводились по итогам работы в детских лагерях, организованных на территории регионов в прошлом году. Виктория уже решила для себя - в дальнейшем она продолжит работу с детьми. 

Работа вожатым в летних лагерях – направление важное и востребованное. Но, чтобы получить допуск - необходимо пройти обучение. Курсы обычно проводят на базе КалмГУ. В этом году – количество желающих перевалило за сотню. Дополнительный набор пройдет в марте.

В республике на сегодня -  5 студотрядов: педагогический, 3 строительных, сельскохозяйственный. Студенту Калмыцкого госуниверситета Алану Дорджиеву посчастливилось потрудиться за пределами -  в сборе урожая яблок в Липецкой области. По словам Алана,  лето он провел с пользой и интересно. Расширил кругозор, обрел новых друзей и, что немаловажно, сам заработал первые трудовые.

У студотрядов – немало  важных и полезных дел и в течение всего учебного года, организация акций и месячников.  

 

 

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