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17 февраля, 20:04
НовостиПроисшествия

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили росгвардейцы в Калмыкии

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили росгвардейцы в Калмыкии

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Калмыкия обследовали и уничтожили мину периода войны, обнаруженную в Яшкульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что работники дорожной службы на участке автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь нашли предмет, похожий на старый боеприпас. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН провели обследование и установили, что это 50-мм осколочная мина со следами коррозии.

С соблюдением всех мер безопасности специалисты Росгвардии уничтожили боеприпас накладным зарядом.

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