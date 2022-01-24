Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили росгвардейцы в Калмыкии

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Калмыкия обследовали и уничтожили мину периода войны, обнаруженную в Яшкульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что работники дорожной службы на участке автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь нашли предмет, похожий на старый боеприпас. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН провели обследование и установили, что это 50-мм осколочная мина со следами коррозии.

С соблюдением всех мер безопасности специалисты Росгвардии уничтожили боеприпас накладным зарядом.