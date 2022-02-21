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27 марта, 10:40
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Сегодня Всемирный день театра

Сегодня Всемирный день театра

Свой профессиональный праздник отмечают  мастера сцены, а также сотрудники и работники всех театров планеты. Всемирный день театра появился в 1961 году по инициативе Международного института театра и ежегодно отмечается всеми театральными обществами.

Сегодняшнее событие – не просто интернациональный профессиональный праздник  всех артистов и работников театра, это ещё и праздник наш  с вами - миллионов зрителей.

Своими ближайшими планами поделился главный режиссер Национального драматического театра им. Б. Басангова Борис Манджиев. Он отметил, в Год культурного наследия народов России очень важно привлечь внимание не только общества, но и тех, в чьих силах претворить задуманное в жизнь.

 

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