Сегодня Всемирный день театра

Свой профессиональный праздник отмечают мастера сцены, а также сотрудники и работники всех театров планеты. Всемирный день театра появился в 1961 году по инициативе Международного института театра и ежегодно отмечается всеми театральными обществами.

Сегодняшнее событие – не просто интернациональный профессиональный праздник всех артистов и работников театра, это ещё и праздник наш с вами - миллионов зрителей.

Своими ближайшими планами поделился главный режиссер Национального драматического театра им. Б. Басангова Борис Манджиев. Он отметил, в Год культурного наследия народов России очень важно привлечь внимание не только общества, но и тех, в чьих силах претворить задуманное в жизнь.