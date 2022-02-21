Накануне в многоквартирном доме Элисты произошел пожар

Как сообщает региональное МЧС, в 22:45 поступило сообщение о возгорании в доме в 4 микрорайоне. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения элистинского пожарно-спасательного гарнизона.

Было установлено, что в квартире на третьем этаже происходит горение предметов быта на площади 15 кв.м., сопровождающееся сильным задымлением.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, также огнеборцы произвели поквартирный обход и эвакуацию жильцов с верхних этажей подъезда. Спасено 2 человека. Эвакуировано 15 человек.

Сейчас выясняются причина, ущерб, устанавливаются виновные лица.