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27 марта, 11:03
НовостиПроисшествия

Накануне в многоквартирном доме Элисты произошел пожар

Накануне в многоквартирном доме Элисты произошел пожар

Как сообщает региональное МЧС, в 22:45 поступило сообщение о возгорании в доме в 4 микрорайоне. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения элистинского пожарно-спасательного гарнизона.

Было установлено, что в квартире на третьем этаже происходит горение предметов быта на площади 15 кв.м., сопровождающееся сильным задымлением. 

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, также огнеборцы произвели поквартирный обход и эвакуацию жильцов с верхних этажей подъезда. Спасено 2 человека. Эвакуировано 15 человек.

Сейчас выясняются причина, ущерб, устанавливаются виновные лица.

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