Сегодня – Всемирный день футбола

Эту дату очень любят болельщики. В Калмыкии игра всегда была популярной. А в этом году фанаты «Уралана» дождались возвращение клуба на поля Чемпионата России.

Свой праздник команда желто-синих встречает в тренажёрном зале – вовсю идёт работа с прицелом на очередной сезон. Зимний цикл тренировок позволит повысить физическую подготовку и отточить технику владения мячом, говорят тренеры. Сейчас в составе 24 человека. До весны футболисты будут тренироваться здесь, а в марте начнутся полноценные занятия на поле.