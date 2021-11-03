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10 декабря, 11:35
НовостиПамять

Ко Дню героев Отечества Национальный оркестр Калмыкии подготовил видеоклип «Эрдни Деликов»

Ко Дню героев Отечества Национальный оркестр Калмыкии подготовил видеоклип «Эрдни Деликов»

Он снят на слова и музыку легендарной домбристки Булгун Манджураковой. Таким образом, коллектив отдал дань памяти и уважения всем, кто посвятил жизнь службе Отечеству, проявив нечеловеческую стойкость и мужество при защите Родины.

Каждый их героический поступок – яркий след в истории страны и республики. Полную версию клипа можно посмотреть на странице Нацоркестра в Instagram.

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