Ко Дню героев Отечества Национальный оркестр Калмыкии подготовил видеоклип «Эрдни Деликов»

Он снят на слова и музыку легендарной домбристки Булгун Манджураковой. Таким образом, коллектив отдал дань памяти и уважения всем, кто посвятил жизнь службе Отечеству, проявив нечеловеческую стойкость и мужество при защите Родины.

Каждый их героический поступок – яркий след в истории страны и республики. Полную версию клипа можно посмотреть на странице Нацоркестра в Instagram.