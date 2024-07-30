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1 августа, 10:10
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Сегодня - Всемирный День борьбы с раком легкого

Сегодня - Всемирный День борьбы с раком легкого

Эта болезнь - результат постоянного воздействия на слизистую оболочку бронхов канцерогенных веществ, которые содержатся в табаке. По словам докторов, у человека, который выкуривает до пачки в день, риск заболеть раком легких в 2,5 раза выше, чем у некурящего.

Если же дневное количество сигарет вдвое больше, то такая вероятность возрастает уже в десятки раз. Но как только курильщик отказывается от вредной привычки, слизистая оболочка бронхов начинает восстанавливаться.

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