Сегодня - Всемирный День борьбы с раком легкого

Эта болезнь - результат постоянного воздействия на слизистую оболочку бронхов канцерогенных веществ, которые содержатся в табаке. По словам докторов, у человека, который выкуривает до пачки в день, риск заболеть раком легких в 2,5 раза выше, чем у некурящего.

Если же дневное количество сигарет вдвое больше, то такая вероятность возрастает уже в десятки раз. Но как только курильщик отказывается от вредной привычки, слизистая оболочка бронхов начинает восстанавливаться.