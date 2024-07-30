С сегодняшнего дня в региональном отделении социального фонда начнут беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавшим в 2023 году

Корректировка коснется ее получателей по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Это —18 300 жителей региона. Также увеличатся пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили взносы за прошлый год, не учтенные ранее при назначении выплат.

Напомним, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше она увеличится.