Сегодня - Всемирный день борьбы с раком груди

Каждый год в октябре, начиная с 1985 года, в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении этой болезни.

А в Городской поликлинике продолжается акция «Розовая ленточка». Это часть мероприятий региональной программы по раннему выявлению злокачественных новообразовани

Женщины старше 35 лет могут пройти маммографическое обследование. Но нужно предварительно записаться по следующему номеру телефона - 8-937-893-17-04. Прием будет вестись каждую пятницу до конца месяца.