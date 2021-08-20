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15 октября, 10:07
НовостиОбщество

Сегодня стартует Первая цифровая Всероссийская перепись населения

Сегодня стартует Первая цифровая Всероссийская перепись населения

До 8 ноября любой житель России может пройти процедуру переписи со своего аккаунта на портале Госуслуг.

Для этого нужно выбрать пункт «Участие в переписи населения», заполнить электронные переписные листы на себя и членов семьи и получить QR-код, который нужно сообщить переписчику.

А до 14 ноября перепись можно пройти во всех МФЦ Калмыкии, на переписных участках или дождаться визита переписчика. Все листы  в электронном виде.

В регионе подготовлены более 500 переписчиков и более 80 волонтеров, что полностью соответствует целевым показателям.

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