Сегодня стартует Первая цифровая Всероссийская перепись населения

До 8 ноября любой житель России может пройти процедуру переписи со своего аккаунта на портале Госуслуг.

Для этого нужно выбрать пункт «Участие в переписи населения», заполнить электронные переписные листы на себя и членов семьи и получить QR-код, который нужно сообщить переписчику.

А до 14 ноября перепись можно пройти во всех МФЦ Калмыкии, на переписных участках или дождаться визита переписчика. Все листы в электронном виде.

В регионе подготовлены более 500 переписчиков и более 80 волонтеров, что полностью соответствует целевым показателям.