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17 июня, 11:53
Новости

Сегодня - Всемирный День борьбы с опустыниванием и засухой

Сегодня - Всемирный День борьбы с опустыниванием и засухой

Для Калмыкии - это острая проблема. Здесь уже образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня. Этому природному процессу подержена территория Черных земель. Ежегодный прирост песков составляет более 80 тысяч гектаров. Усугубляется ситуация и жесточайшей засухой, которая продолжается уже несколько лет. Какие меры предпринимаются по борьбе с опустыниванием в республике, расскажем в 14.30.

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