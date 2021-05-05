Сегодня - Всемирный День борьбы с опустыниванием и засухой

Для Калмыкии - это острая проблема. Здесь уже образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня. Этому природному процессу подержена территория Черных земель. Ежегодный прирост песков составляет более 80 тысяч гектаров. Усугубляется ситуация и жесточайшей засухой, которая продолжается уже несколько лет. Какие меры предпринимаются по борьбе с опустыниванием в республике, расскажем в 14.30.