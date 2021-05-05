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17 июня, 11:55
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Марафон «Семейное чтение – Живая классика» стартовал в библиотеках Калмыкии

Марафон «Семейное чтение – Живая классика» стартовал в библиотеках Калмыкии

Он продлится до 30 июня. В библиотеках подготовили выставки книг для семейного чтения, организовали специальное пространство и приглашают всех попробовать себя в роли чтецов. Фонд «Живая классика» больше 10 лет проводит этот конкурс во всех регионах России и более чем 50 странах мира.

Главная цель акции объединить детей и взрослых — стимулировать совместное чтение, показать им круг книг, которые можно читать вслух вместе и обсуждать, открыть для себя новые произведения и авторов.

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