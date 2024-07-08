Сегодня ветераны и действующие сотрудники УФСБ России по Калмыкии принимают поздравление

Региональное Управление отмечает 102 годовщину со дня образования. Калмыцкий областной отдел ГПУ был создан в 1922 году приказом Государственного Политического Управления при НКВД РСФСР. За вековую историю чекисты внесли значимый вклад в создание спецслужбы.

В региональном управлении служили профессионалы, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, а также участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, обеспечивавшие безопасность проведения крупных международных мероприятий.

Сегодня Управление ФСБ - это обновленный, сплоченный коллектив, опирающийся на лучшие традиции и принципы своих предшественников, главными из которых остаются законность, профессионализм, стремление добросовестно выполнять свой долг перед Родиной, перед народом.