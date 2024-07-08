Более 15 тысяч жителей села Троицкое с марта этого года получили медицинскую помощь в обновленной поликлинике – сообщили в региональном Минздраве

Она рассчитана на 430 посещений в день, открыты кабинеты врачей-терапевтов, узких специалистов от хирурга до невролога, есть дневной стационар на 20 коек. Также можно пройти диагностику в кабинетах УЗИ, ЭКГ, рентген и многое другое.

Отметим, здание отремонтировано в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: Минздрав Калмыкии