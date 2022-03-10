Сегодня верующие Калмыкии отмечают светлый праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы

С ним связано много народных примет и обычаев. Например, выпускать в небо голубей. Екатерина Шахнина побывала сегодня на праздничной литургии в Казанском кафедральном соборе.

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Это один из 12 основных церковных праздников. Он отмечается каждый год в один и тот же день, 7 апреля. Священнослужители Казанского кафедрального собора в этот день традиционно облачаются в одежды голубого цвета - цвета Богородицы.

Голубь, особенно белый, на Руси всегда олицетворял собой мир или хорошие вести. После принятия христианства он стал символом Святого Духа. Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы также связывают с сошествием на неё Святого Духа. Поэтому в последнее время в этот день закрепилась традиция - отпускать в небо белых голубей. Для юных воспитанников воскресной школы при храме - это одно из самых интересных действ праздника.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Также принято в праздник посещать церковь, навещать родителей и больных родственников, помогать нуждающимся.

Также в этот день допускаются послабления в еде для постящихся. Разрешается употреблять горячую пищу, заправленную растительным маслом, раз в день можно съесть рыбу и даже выпить бокал вина.