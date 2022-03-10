Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о проделанной работе за год

Безусловным приоритетом правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия граждан – об этом заявил премьер-министр в своем докладе.

"Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается", – отметил глава кабмина. В частности, проводится индексация пенсий, адресная поддержка семей с детьми, запущена программа возврата семьям части средств, потраченных на детских отдых. Также были изменены правила оплаты больничного за детьми до 8 лет.

По словам Мишустина, россияне ждут от правительства решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Так, премьер поручил регионам восстановить оказание плановой медпомощи в полном объеме. По его словам, в субъектах за прошлый год отремонтировали свыше 1 тысячи поликлиник. Направлено около пяти с половиной тысяч спецавтомобилей для врачей и фельдшеров. Построено около трех тысяч современных медпунктов. Премьер также пообещал, что свыше 8 миллиардов рублей направят в регионы для оснащения отделений медицинской реабилитации.

Кроме того, Мишустин сообщил, что родители более 5 млн детей в возрасте от 8 до 16 лет смогут получить новое ежемесячное пособие с мая до конца года.