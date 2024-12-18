Сегодня в зале заседаний Элистинского городского собрания проходит очередное совещание по вопросу исполнения наказов жителей.

Вместе с представителями администрации города и руководителями структурных подразделений рассматриваются проблемы жителей городских округов № 5, 6 и 7. Депутаты округов подготовили список вопросов и просьб, возникших у элистинцев.

Депутаты разделили вопросы на долгосрочные и краткосрочные, чтобы решать их максимально эффективно. Работа по решению наказов и проблем горожан проводится совместно с городской администрацией и депутатами Народного Хурала (Парламента) РК по одномандатным округам Элисты.

Фото: Администрация города Элисты