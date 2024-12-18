Калмыкия вошла в десятку регионов, перевыполнивших годовой план по посевам сельскохозяйственных культур.

Основными видами сельскохозяйственных культур в Калмыкии являются зерновые, подсолнечник, овощи, бахчевые, картофель, кормовые.

В 2024 году хлеборобы собрали 728,6 тысяч тонн зерна при средней урожайности 27 центнеров с гектара. Объем валового сбора маслосемян, овощей, картофеля несколько меньше прошлогодних урожаев.

В этом году четыре рисоводческих хозяйств получили высокий урожай. Собрано 16,7 тысяч тонн риса-сырца. Средняя урожайность составила 49,2 центнера с гектара. Ведущими сельхозпредприятиями РК растениеводства являются «Комсомолец» и «Казачье», СПК «Яшалтинский» «Буругшун» и «Тракт», а также АО «50 лет Октября».

В 2024 году на базе СПК им. Карла Маркса в Яшалтинском районе начал работу семяочистительный завод. Благодаря этому увеличен объем производства семян зерновых и кормовых культур.

Борьба с саранчой. Фитосанитарный мониторинг по выявлению саранчовых вредителей проведен на площади 880,1 тыс. гектаров. Обработано ядохимикатами 43,5 тыс. гектаров.