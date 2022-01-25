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22 февраля, 11:01
НовостиОбщество

Сегодня в стране - рекордное количество свадебных регистраций

Сегодня в стране - рекордное количество свадебных регистраций

Это связано с сегодняшней, по-своему, особенной датой - 22.02.2022

Кто-то мечтает сыграть свадьбу в день рождения, кто-то в День семьи, любви и верности, а кто-то верит в волшебство «зеркальной даты», по другому, такие даты называют – «симметричными».

Они читаются одинаково как слева направо, так и справа налево. 

Есть поверье, что подобная комбинация цифр способствует семейному благополучию.

Сегодня в России сочетаются браком порядка 7 тысяч пар

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