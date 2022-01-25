На старте - туристический сезон в Калмыкии

Поездку в степной регион планируют жители из разных уголков страны. В этот раз – многим из них представится возможность принять участие в торжествах по случаю празднования Цаган-Сар.

Калмыкия – всегда была привлекательной для туристов. И здесь необходимо отметить мастерство наших экскурсоводов и гидов, которые всегда приветливы и с удовольствием знакомят гостей с обычаями и традициями уникального народа, проживающего не одно столетие на просторах российского государства.

Знакомство с Калмыкией гости начинают задолго до поездки. В Интернете они находят информацию об обычаях и традициях народа, выбирают места, которые хотели бы посетить. Но полностью погрузиться в жизнь степного региона, единственного в Европе исповедующего буддизм, путешественникам помогают местные гиды и экскурсоводы. Бадма Задваев свои прогулки по Элисте начинает с небольшого экскурса в историю, после – обязательное посещение Пагоды семи дней.

Профессия гида набирает популярность и среди людей старшего возраста. Специально для них «Центр социальных инициатив «Лотос Калмыкия» под руководством Бадмы Задваева организовал обучающие курсы. За два года их прошли 30 человек. Средства были выделены Фондом президентских грантов.

Остров тюльпанов, розовое озеро, культовые сооружения – самые привлекательные для туристов места. Но без посещения Национального музея имени Пальмова не обходится не одна экскурсия. Здесь работают настоящие профессионалы. У Марии Дорджиевой большой опыт работы. Ей подвластны любые вопросы, даже самые неожиданные. Просто рассказать однажды заученный текст, проводя экскурсии по залам музея, это не про нее. Чтобы увлечь посетителей, надо быть преданным своему делу, а по большому счету – любить свою Родину, так считает Мария Балвыровна.

Пик туристического сезона в Калмыкии традиционно приходится на время Фестиваля тюльпанов. В этом году он будет проходить в течение месяца со 2 апреля по 2 мая. В эти дни в районах республики планируют провести интерактивные этно-программы, концерты под открытым небом, уроки йоги, тибетской медицины. Планируют также Фестиваль калмыцкой кухни, конные скачки, прогулки на верблюдах и многое другое.

Калмыцкие гиды и экскурсоводы с нетерпением ждут гостей.