Сегодня в стране отмечают Международный день безопасности пациентов.
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Он был учрежден в 2019 году на Всемирной ассамблее здравоохранения.
В Калмыкии пройдут мероприятия, направленные на повышение информирования о важности регулярного прохождения медицинских осмотров и раннего выявления заболеваний.
Специалисты расскажут о роли и возможностях центров здоровья, а также дадут консультации по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям спортом, режиму сна, условиям быта, труда и отдыха.