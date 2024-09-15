Сегодня в стране отмечают Международный день безопасности пациентов.

Он был учрежден в 2019 году на Всемирной ассамблее здравоохранения.

В Калмыкии пройдут мероприятия, направленные на повышение информирования о важности регулярного прохождения медицинских осмотров и раннего выявления заболеваний.

Специалисты расскажут о роли и возможностях центров здоровья, а также дадут консультации по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям спортом, режиму сна, условиям быта, труда и отдыха.