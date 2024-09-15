Сегодня в Элисте откроется выставка «Из Татарстана с любовью».
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В Национальном музее им. Пальмова будут представлены 37 произведений, созданных в различных жанрах и направлениях изобразительного искусства.
Зрители увидят овеянные народными традициями лирические и аллегорические пейзажи, портреты, натюрморты, отправляющие к истокам национальной духовности.
Посетители смогут по достоинству оценить произведения татарских мастеров.
Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им Н.Н. Пальмова