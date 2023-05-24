Сегодня в степной республике стартует месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом этих запрещённых веществ. В рамках месячника на территории республики состоятся мероприятия, направленные на формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, популяризацию здорового образа жизни и профилактику социально опасных форм поведения среди подростков и молодежи.

О том, какая работа проводится для того, чтобы помочь таким пациентам смотрите в дневном выпуске вестей на телеканале Россия 1 в 14:30.