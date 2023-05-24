Сегодня - День российского предпринимательства

Праздник нацелен на то, чтобы показать важность среднего и малого бизнеса для экономики государства. Ведь услугами предпринимателей мы пользуемся ежедневно, и без них нам было бы сложно представить свою жизнь. На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 12 тысяч субъектов МСП.

Отметим, большая их часть задействована в розничной торговле и общественном питании. Как отметил ранее заместитель министра экономики и торговли РК Санал Кекеев: «Предпринимательская деятельность – это двигатель экономического развития нашей страны. Она дает новые рабочие места, стимулирует инновации и повышает конкурентоспособность нашей экономики».