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23 июня, 10:05
НовостиОбразование

Сегодня в школах Калмыкии вручили аттестаты девятиклассникам

Сегодня в школах Калмыкии вручили аттестаты девятиклассникам

2 903 человека получили первый документ об основном общем образовании. 178 ребят – обладатели аттестата особого образца – они отличились в учебе. Церемонию перенесли на раннее утро из-за установившейся жары. Решение принято региональным профильным министерством, чтоб не подвергать риску здоровье детей.

  Все мероприятия прошли в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции, обязательной термометрией. Маски – только для сотрудников школ и родителей. 11-классники свои аттестаты получат 26 июня в 19 часов. 

 

 

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