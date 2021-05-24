Сегодня в школах Калмыкии вручили аттестаты девятиклассникам

2 903 человека получили первый документ об основном общем образовании. 178 ребят – обладатели аттестата особого образца – они отличились в учебе. Церемонию перенесли на раннее утро из-за установившейся жары. Решение принято региональным профильным министерством, чтоб не подвергать риску здоровье детей.

Все мероприятия прошли в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции, обязательной термометрией. Маски – только для сотрудников школ и родителей. 11-классники свои аттестаты получат 26 июня в 19 часов.