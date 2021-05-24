Будущие журналисты предстанут перед экзаменаторами

Речь идет о выпускниках Калмыцкого государственного университета, учащихся на направлении "Журналистика".

Им предстоит защитить дипломную работу. 11 человек завершили обучение по этому профильному направлению. Кафедра калмыцкой литературы и журналистики работает с 2013 года. За это время не один десяток специалистов работает по призванию в средствах массовой информации, в том числе и в стенах телевидения. Так что, мы ждем будущих коллег.