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23 июня, 11:21
НовостиОбразование

Будущие журналисты предстанут перед экзаменаторами

Будущие журналисты предстанут перед экзаменаторами

Речь идет о выпускниках Калмыцкого государственного университета, учащихся на направлении "Журналистика".

Им предстоит защитить дипломную работу. 11 человек завершили обучение по этому профильному направлению. Кафедра калмыцкой литературы и журналистики работает с 2013 года. За это время не один десяток специалистов работает по призванию в средствах массовой информации, в том числе и в стенах телевидения. Так что, мы ждем будущих коллег. 

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