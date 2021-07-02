Сегодня в России празднуется День Военно-морского флота

Морская военная мощь имеет особое значение для граждан России. Флот - это олицетворение величия государства. От Камчатского края до Калининградской области - в приморских городах широкой страны пройдут торжественные парады боевых кораблей, праздничные концерты, салюты и фейерверки.

Служащих и ветеранов Военно-морского флота поздравил Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков:

"Уже более трёх веков наши моряки несут бессменную вахту, охраняя морские рубежи нашей Родины, демонстрируя всему миру отличную морскую выучку, верность присяге, Андреевскому флагу и традициям. Морская служба всегда требовала тщательной моральной подготовки, физической выносливости и глубоких разносторонних знаний. Уверен, что нынешнее поколение матросов и офицеров достойно решает стоящие перед ними задачи, хранит и преумножает традиции своих предшественников. Уже более трех лет существует Союз моряков Калмыкии. На сегодняшний день 2 тысячи наших земляков с честью и достоинством проходят службу в военно-морском флоте России. Примечательно, что в этом году в военно-морском параде ко Дню ВМФ в Балтийске примет участие малый противолодочный корабль «Калмыкия». В этот праздничный день поздравляю всех военных моряков и всех, кто связан с флотом. Особая благодарность ветеранам, которые посвятили свою жизнь исполнению служебного долга и передают свой опыт молодому поколению."

Столицей празднования 325-летия флота бессменно избран Санкт-Петербург. Здесь задействованы более 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, в том числе и парусных. Размах праздника столь грандиозен, что его можно сравнить с Парадом на Красной площади в День Победы.

Помимо Санкт-Петербурга День ВМФ широко отмечается в городе-порту Кронштадт, в Архангельске, в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке, в Североморске - там Северный флот России стережет границы Заполярья, в Переславле-Залесском - этот озерный город знаменит тем, что именно там Петр I строил первую потешную флотилию. Особенное значение морской праздник имеет для жителей Севастополя и Астрахани.

Военно-морской парад будет и в Калининградской области, в городе Балтийск. Именно там пройдет малый противолодочный корабль "Калмыкия". Он уже более 20 лет в строю Балтийского флота.