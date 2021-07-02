Сегодня - День сотрудника органов следствия России

Профессиональный праздник выпадает на воскресенье. В этом году из-за эпидситуации все торжества в Калмыкии отменены. Но ветеранов ведомства поздравили дома, вручили юбилейные медали. А отличившимся сотрудникам - благодарность за нелегкую службу. В первом полугодии ими расследовано около 300 дел.

Свои поздравления работникам ведомства передал Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков:

"Проявляя верность долгу, внимание к деталям, строго соблюдая законы, вы расследуете самые сложные и резонансные дела, защищаете интересы граждан и государства. Ответственная работа каждого из вас имеет огромную значимость для нашей страны и региона. Особая признательность – ветеранам следствия. Ваш бесценный опыт и труд служат примером для молодого поколения. Убежден, оно достойно продолжает заложенные вами традиции. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и высоких достижений в работе на благо Отечества!"

А наша съемочная группа подготовила материал о самых сложных и резонансных делах, расследуемых сотрудниками Следственного комитета.