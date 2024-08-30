Сегодня в республике стартует неделя Неделя профилактики кожных заболеваний
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Им подвержены люди любого пола, в любом возрасте. Часть кожных болезней заразна, некоторые опасны настолько, что могут привести к летальному исходу, поэтому требует незамедлительного лечения.
Информирование пациентов и проактивный полный осмотр кожного покрова врачом имеют первостепенное значение для выявления злокачественных новообразований кожи на ранних стадиях.
На территории Калмыкии пройдут мероприятия, направленные на повышение информированности населения о ранних признаках новообразований на коже.