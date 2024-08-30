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2 сентября, 06:49
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Сегодня в Калмыкии пройдут торжественные линейки в честь нового учебного года

Сегодня в Калмыкии пройдут торжественные линейки в честь нового учебного года

За парты сядут почти 40 тысяч школьников, в том числе две с половиной тысячи первоклассников. Учащихся ждут нововведения в программе обучения. Так, возвращается предмет «Труд», и вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины».

Для учащихся 5–9-х классов будет введён курс внеурочной деятельности «Семьеведение», акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях.

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