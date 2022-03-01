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31 марта, 10:19
НовостиКультура

Сегодня в прямом эфире Радио Калмыкии - министр внутренних дел Калмыкии, генерал-майор полиции Сергей Никифоров

Сегодня в прямом эфире Радио Калмыкии - министр внутренних дел Калмыкии, генерал-майор полиции Сергей Никифоров

Глава МВД республики примет участие в радиопрограмме «Актуальное интервью». В передаче речь пойдет о важности обеспечения общественной безопасности на территории республики в период  проведения Фестиваля тюльпанов, а также - как уберечь себя и близких от мошеннических действий преступников, какова ситуация в регионе.

Также поговорят о видах государственных услуг, предоставляемых населению по линии миграционной службы. Слушайте радиопрограмму «Актуальное интервью» сегодня в региональном блоке в 13 часов 10 минут на частоте 102’7 FМ. Телефон студии 4-11-26.

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