Сегодня в прямом эфире Радио Калмыкии - министр внутренних дел Калмыкии, генерал-майор полиции Сергей Никифоров

Глава МВД республики примет участие в радиопрограмме «Актуальное интервью». В передаче речь пойдет о важности обеспечения общественной безопасности на территории республики в период проведения Фестиваля тюльпанов, а также - как уберечь себя и близких от мошеннических действий преступников, какова ситуация в регионе.

Также поговорят о видах государственных услуг, предоставляемых населению по линии миграционной службы. Слушайте радиопрограмму «Актуальное интервью» сегодня в региональном блоке в 13 часов 10 минут на частоте 102’7 FМ. Телефон студии 4-11-26.