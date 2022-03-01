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31 марта, 11:10
НовостиОбщество

Организация питания школьников, в том числе вопрос бесплатных обедов младшеклассников - на контроле регионального управления Роспотребнадзора

Организация питания школьников, в том числе вопрос бесплатных обедов младшеклассников - на контроле регионального управления Роспотребнадзора

Ведомство подвело итоги работы столовых в первой половине учебного года. Согласно полученным данным, горячим питанием обеспечены чуть более 80% учащихся общеобразовательных учреждений Калмыкии. При этом в начальной школе охват им составил почти 100%, тогда как в старшей – около 70. Пищеблоками оборудованы почти все школы республики. Средняя стоимость питания – 85 рублей в день.

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