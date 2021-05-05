Сегодня в поселке Артезиан состоялось открытие нового школьного стадиона

На реализацию благотворительного проекта по обустройству объекта Каспийский трубопроводный консорциум направил около 11 миллионов рублей. В церемонии приняли участие заместитель председателя кабмина Калмыкии Андрей Чиджиев и представитель «КТК-Р» по связям с Правительством республики Мингиян Батнасунов. Ольга Эняева продолжит.

Вот он долгожданный момент. Под звуки спортивного марша учащиеся школы вступают на площадку нового спортсооружения. Для них появление стадиона стало настоящим подарком.

Братья Дмитрий и Максим Щербаковы, также, как и шестиклассник Асхаб Магомедов,- призеры многих состязаний по греко-римской борьбе. Теперь, говорят они, есть место, где можно тренироваться и основательно готовиться к турнирам.

Юным артезианцам есть, на кого держать равнение. Среди выпускников этой школы - бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Мингиян Семенов. Как отметили выступающие, появление школьного стадиона, отвечающего всем современным требованиям, позволит детям заниматься любимыми видами спорта. А, возможно, кому-то откроет дорогу в большой спорт. Здесь есть футбольное поле с искусственной травой, площадки для игры в баскетбол, волейбол с травмобезопасным покрытием, уличные тренажеры.

Всего за годы эксплуатации трубопроводной системы КТК-Р вложил в благотворительные проекты Калмыкии более одного миллиарда рублей.