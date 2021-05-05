Сегодня в парке Победы состоится концерт, посвященный Дню славянской культуры и письменности

Праздник неразрывно связан с именами великих христианских святых – равноапостольных Кирилла и Мефодия. В настоящее время он обретает особое звучание и напоминает о необходимости помнить свои корни, истоки, бережно хранить культурное наследие и чтить традиции.В торжественном мероприятии примут участие коллективы Республиканского русского театра драмы и комедии, Государственного хора им. А. Цебекова, представители Элистинской епархии и Центрального хурула. А утром в строящемся храме святой Софии прошла праздничное богослужение. Батыр Шобгоров о значении этого дня.

Православные республики считают святых равноапостольных Кирилла и Мефодия небесными покровителями.И это неслучайно. Именно святой Кирилл был руководителем просветительской миссии, направленной императором Византии Михаилом III в Хазарию в 860 году. Путь братьев, как пишут ученые, к ставке великого кагана пролегал как раз через степи современной Калмыкии.

Праздник прославляет идеи просвещения, любви к своей истории, бережному отношению к духовным корням и традициям. Учитель Наталья Сидоренко уже много лет приходит почтить память Святых Кирилла и Мефодия, в первую очередь, как основоположников грамотности.

В День славянской письменности и культуры праздничные службы проходят во всех храмах республики. Состоялась она и в строящемся храме святой Софии.

По словам самих прихожан, этот праздник для каждого имеет большое и важное значение.

А вечером на территории парка Победы состоится праздничный концерт. На сцене выступят коллективы Республиканского русского театра драмы и комедии, а также Государственный хор имени Анатолия Цебекова.

Стоит отметить, в этом году программа празднования этого дня составлена с учетом проведения Года культурного наследия народов России,