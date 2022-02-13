Сегодня в Национальном музее имени Пальмова откроется фотовыставка «Калмыцкая степь»

Автор проекта – Татьяна Милованова, руководитель Театра костюма и пластики. В экспозиции будет представлено около 60 работ. В них, через авторские картины, отражена культура взаимоотношений семьи разных сословий, свадебные и воинские обряды, атмосфера эпохи.

Зрители увидят неповторимые закаты и рассветы в хотоне, полет степного орла и журавлиный танец, услышат трели жаворонков и ощутят запах ночного костра. Вся эта неповторимая атмосфера калмыцкой степи проявляется в стилизованных национальных костюмах, которые представят образы-модели театра.