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19 марта, 11:05
НовостиКультура

Сегодня в Национальном музее имени Пальмова откроется фотовыставка «Калмыцкая степь»

Сегодня в Национальном музее имени Пальмова откроется фотовыставка «Калмыцкая степь»

Автор проекта – Татьяна Милованова, руководитель Театра костюма и пластики. В экспозиции будет представлено около 60 работ. В них, через авторские картины, отражена культура взаимоотношений семьи разных сословий, свадебные и воинские обряды, атмосфера эпохи.

Зрители увидят неповторимые закаты и рассветы в хотоне, полет степного орла и журавлиный танец, услышат трели жаворонков и ощутят запах ночного костра. Вся эта неповторимая атмосфера калмыцкой степи проявляется в стилизованных национальных костюмах, которые представят образы-модели театра. 

 

 

 

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