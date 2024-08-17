Сегодня в Лагани состоится слушание проектов, разработанных для благоустройства и развития города

Там открылась архитектурно-градостроительная школа «Архкаспия». Она направлена на раскрытие туристического, рекреационного и культурного потенциала единственного города в Калмыкии, который имеет выход к морю.

Молодые архитекторы со всей страны собираются для общения с местными жителями, изучают особенности приморского города и разрабатывают свои предложения по его развитию.