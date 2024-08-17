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20 августа, 10:49
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Молодые учителя и преподаватели калмыцкого языка могут получить денежную выплату в размере 50 тыс рублей

Молодые учителя и преподаватели калмыцкого языка могут получить денежную выплату в размере 50 тыс рублей

Об этом сообщает профильное министерство. Мера поддержки направлена на поощрение граждан, профессия которых связана с популяризацией культуры степняков, обучение родному языку подрастающего поколения, а также на привлечение новых кадров в сферу преподавания.

Для того чтобы поучаствовать в отборе и претендовать на выплату нужно подать документы в Минобрнауки.

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