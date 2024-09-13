Сегодня в Казани стартует Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Калмыкию представит преподаватель элистинской школы номер 2 Надежда Канаева.

Более ста лучших педагогов со всей страны встретятся на заключительных испытаниях в Республике Татарстан. В Калмыкии - чествование победителей республиканского этапа состоялось в Элисте.

Конкурс проводился по нескольким номинациям: Это «Учитель», «Воспитатель дошкольной образовательной организации», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Педагогический дебют». И две новые - это «Лучший учитель родного языка и родной литературы» и «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста».

В интервью учитель информатики и математики Элистинского тех лицея Адьян Пюрбеев рассказал о подготовке ко Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства.

Мероприятие пройдет в конце сентября.

С 2022 года увеличена денежная премия победителям и призерам республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии». За первое место 100 тысяч рублей, за второе 70 и за 3 – 50 тыс. А педагоги, занявшие 4 и 5 место, награждаются туристическими путевками.