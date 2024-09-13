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16 сентября, 15:40
НовостиСобытиеЗдравоохранение

105 пациентов, среди которых были дети, нуждающиеся в экстренной помощи, удалось с начала года доставить на борту санитарной авиации.

105 пациентов, среди которых были дети, нуждающиеся в экстренной помощи, удалось с начала года доставить на борту санитарной авиации.

Развитие этой службы Центра скорой помощи и медицины катастроф — часть мероприятий нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в аппарате правительства региона.

Эвакуация пациентов проходит в сопровождении медицинской бригады, которая осуществляет мониторинг показателей жизненно важных функций и проводит терапию во время транспортировки. За это время санавиация совершила 101 вылет. Это немногим меньше, чем в прошлом году.

Пять пациентов из более сотни человек доставили в медицинские учреждения Астраханской области — Мариинскую областную клиническую больницу и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России.

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи — одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2019 года.

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