Сегодня в Калмыкии завершилась весенняя путина

Её итоги станут известны через несколько дней. Вместе с тем, искоренить полностью браконьерство на Каспии пока не удается. Моя коллега Элла Хаптаханова вместе с представителями рыбнадзора, пограничной службы, инспекторов природоохранной прокуратуры приняла участие в проведении всероссийской акции «День без сетей». Главная цель этого ежегодного мероприятия – привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природным богатствам.