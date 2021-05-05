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20 мая, 15:56
Новости

Сегодня в Калмыкии завершилась весенняя путина

Её итоги станут известны через несколько дней. Вместе с тем, искоренить  полностью браконьерство на Каспии пока не удается. Моя коллега Элла Хаптаханова вместе с представителями рыбнадзора, пограничной службы, инспекторов природоохранной прокуратуры приняла участие в проведении всероссийской акции «День без сетей». Главная цель этого ежегодного мероприятия – привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природным богатствам.

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