187 участков общей площадью 27 гектаров выделят в ближайшее время для льготной категории в Элисте

Об этом сообщил заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Мерген Дошкатаев на заседании оперативного штаба, действующего при Управлении Ресреестра по Калмыкии. На обсуждение его участников был вынесен вопрос, как в регионе реализуется масштабный проект «Земля для стройки», инициированный Президентом Путиным. В интервью Вестям руководитель регионального ведомства «Росреестр» Дольган Буватинов, рассказал, что речь идет о вовлечении свободных земель под жилищное строительство. На сегодня – определились с территориями в 3 крупных муниципальных образованиях.

Итого по республике общая площадь таких земель составит почти 245 гектаров. Однако, по словам Дольгана Буватинова, по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, предстоит скорректировать планы по вовлечению земель под жилищное строительство, увеличив этот показатель почти вдвое.