Сегодня в Калмыкии стартует первый этап Кубка России по 3D-стрельбе из лука.

Спортивное событие соберёт сильнейших лучников страны. Помимо Кубка России, в эти дни пройдёт отборочный этап на Всемирные игры кочевников. 3D-стрельба из лука — один из самых зрелищных и динамично развивающихся видов спорта, требующий не только отличной физической подготовки, но и навыков ориентирования на местности, выдержки и концентрации. Эти турниры не только выявляют сильнейших спортсменов, но и способствуют сохранению и популяризации национальных традиций, демонстрируют неразрывную связь современного спорта с культурным наследием Калмыкии. Торжественное открытие соревнований пройдёт завтра утром, а продлятся состязания до 20 апреля.