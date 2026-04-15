Высокого звания "Почетный гражданин Республики Калмыкия" удостоился Николай Воронко – житель Сарпинского района, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Награду вручил представитель Главы региона в Народном Хурале Араш Манджиев. Николай Андреевич родился 27 декабря 1955 года в селе Садовое. После окончания школы получил на курсах специальность водителя. После службы в армии. В сентябре 1986 года был направлен в зону Чернобыльской АЭС для участия в ликвидации последствий аварии. За стойкость и самоотверженность при выполнении боевых задач награжден Орденом Мужества. Много лет является председателем общественной организации района «Союз Чернобыль». Будучи пенсионером, инвалидом 2-й группы, продолжает вести активную общественную работу.