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14 февраля, 08:01
Новости

Сегодня в Калмыкии стартует фестиваль детского народного творчества "Хамдан"

Сегодня в Калмыкии стартует фестиваль детского народного творчества "Хамдан"

Традиционный конкурс проводит ассоциация детей и подростков республики. Такое состязание школьников проведут уже в 12 раз. Учащиеся средних и старших классов, продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.

А победители конкурса смогут принять участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля.

Фото: Республиканский центр молодёжи

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