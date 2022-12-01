14 февраля, 08:01
Сегодня в Калмыкии стартует фестиваль детского народного творчества "Хамдан"
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Традиционный конкурс проводит ассоциация детей и подростков республики. Такое состязание школьников проведут уже в 12 раз. Учащиеся средних и старших классов, продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.
Традиционный конкурс проводит ассоциация детей и подростков республики. Такое состязание школьников проведут уже в 12 раз. Учащиеся средних и старших классов, продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.
А победители конкурса смогут принять участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля.
Фото: Республиканский центр молодёжи