Сегодня, для всех влюбленных Калмыкии Национальный драматический театр имени Баатра Басангова представит свою праздничную программу "Это любовь"

У зрителей будет возможность увидеть яркое, красочное и фантастическое представление. Это своего рода признание в любви преданным поклонникам и поклонницам театра, искренние чувства привязанности артистов театра к тем, кто ценит и любит их творчество.



Фото: www.kalmteatr.ru