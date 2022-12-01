14 февраля, 08:21
Сегодня, для всех влюбленных Калмыкии Национальный драматический театр имени Баатра Басангова представит свою праздничную программу "Это любовь"
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У зрителей будет возможность увидеть яркое, красочное и фантастическое представление. Это своего рода признание в любви преданным поклонникам и поклонницам театра, искренние чувства привязанности артистов театра к тем, кто ценит и любит их творчество.
У зрителей будет возможность увидеть яркое, красочное и фантастическое представление. Это своего рода признание в любви преданным поклонникам и поклонницам театра, искренние чувства привязанности артистов театра к тем, кто ценит и любит их творчество.
Фото: www.kalmteatr.ru