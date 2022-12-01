14 февраля, 11:28
 0 °C
78,67
73,63
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 февраля, 08:21
Новости

Сегодня, для всех влюбленных Калмыкии Национальный драматический театр имени Баатра Басангова представит свою праздничную программу "Это любовь"

Сегодня, для всех влюбленных Калмыкии Национальный драматический театр имени Баатра Басангова представит свою праздничную программу "Это любовь"

У зрителей будет возможность увидеть яркое, красочное и фантастическое представление. Это своего рода признание в любви преданным поклонникам и поклонницам театра, искренние чувства привязанности артистов театра к тем, кто ценит и любит их творчество.

Фото: www.kalmteatr.ru

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия