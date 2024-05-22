Сегодня в Калмыкии праздничный выходной день

Верующие отмечают День Рождения, Просветления и Уход в Махапаринирвану Будды Шакьямуни. Традиционно он приходится на 15-ый лунный день благословенного месяца Ур Сар. По традиции главный буддийский праздник начался ранним утром с принятия восьми однодневных обетов Махаяны.

Среди них: отказ от убийства, воровства, лжи, прелюбодеяния, отказ от алкоголя, табака, от восседания на «высоком» троне. Их соблюдение помогает накопить неисчислимые благие заслуги-буйн.

Позже в молельном зале «Золотой обители Будды Шакьямуни» состоялся торжественный молебен. На нём собрались верующие со всей Калмыкии, чтобы, помолиться о мире и благополучии для всех живых существ.

Накапливать положительную карму, совершать добрые поступки и избавляться от негативных мыслей и действий важно во все дни благословенного месяца Ур Сар. Считается, что это станет залогом благополучия в течение всего года.